Heidelberg – Digitale Lesung im Interkulurellen Zentrum: Sandra Gugić liest bei den „CoronaReadings“ am 18. November ab 20:15 Uhr aus ihrem neuen Roman „Zorn und Stille“

Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Südliche Weinstraße) – Aufgrund der Corona-Pandemie können in vielen Ortsgemeinden und Städten im Landkreis Südliche Weinstraße keine Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag am 15. November stattfinden. Landrat Dietmar Seefeldt wird auf dem Ehrenfriedhof in Vorderweidenthal gemeinsam mit Ortsbürgermeister Volker Christmann und Pfarrer Johannes Berthold einen Kranz niederlegen, um an die Opfer von Krieg ... Mehr lesen »