Mannheim – Vier anregende Seminartage mit Hilfe für die Seele in der Mannheimer Stadtmission oder von Zuhause als WEBINAR-TEILNAHME

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg will Clubs in der Corona-Pandemie mit einem weiteren Soforthilfeprogramm fördern. Das schlägt die Verwaltung den Stadträten in der Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung am 19. November 2020 vor. Demnach will die Stadt anbieten, den Heidelberger Clubs einmalig die GEMA-Vergütungen für Livemusik-Veranstaltungen für das Jahr 2019 ... Mehr lesen »