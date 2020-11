Ludwigshafen – Versuchter Raub auf Feldweg zwischen Oggersheim und Oppau

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Großeinsatz der Polizei nach Bedrohungslage – Mit Handfeuerwaffe mehrere Schüsse auf Polizei abgegeben – Am 11.11.2020 gegen 21:00 Uhr hat eine Bedrohungslage in einem Wohnhaus in der Gartenstraße in Bad Dürkheim zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Ein amtsbekannter 24-Jähriger verständigte aufgrund persönlicher Schwierigkeiten die Polizei Bad Dürkheim. Beim Versuch ... Mehr lesen »