Ludwigshafen – MBA International Business Management jetzt auch in Sarajevo absolvieren – Neues MBA Double Degree Fernstudienangebot

Ludwigshafen / Sarajevo/ Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen) – Die Internationale Universität Sarajevo (IUS) und die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) haben einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, der es Studierenden ermöglicht, ein zweijähriges MBA-Programm mit Doppelabschluss zu absolvieren: Nach erfolgreichem Studium erwerben sie den Abschluss Internationale Betriebswirtschaftslehre – International Business Management MBA (aus Deutschland) und International Business Management MBA (aus Bosnien und Herzegowina). Mit dem Programm bereiten sich zukünftige Führungskräfte auf das globale Geschäftsumfeld vor. Das Studium vermittelt den Studierenden allgemeinbildendes, betriebswirtschaftliches Wissen und Managementkompetenzen – darüber hinaus sammeln sie internationale Erfahrungen und haben damit beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Studiengangleiter Prof. Dr. Rainer Busch und die Programmmanagerin Eva Nefen waren im vergangenen Jahr zu Kooperationsgesprächen vor Ort an der Universität in Sarajevo – das Double Degree Fernstudienangebot in Kooperation mit der IUS startet erstmals zum Sommersemester 2021.

Interessierte können sich sowohl an der HWG LU als auch an der IUS Sarajevo für den internationalen Fernstudiengang bewerben. Die Zulassung zu einer der beiden Hochschulen berechtigt zur Bewerbung an der jeweils anderen Hochschule. Als Zugangsvoraussetzungen gelten ein abgeschlossenes Bachelorstudium und eine mindestens einjährige Berufserfahrung nach dem Erststudienabschluss. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Berufspraktika anerkannt werden. Das MBA Programm ist ein rein englischsprachiges Fernstudium, das Englischkenntnisse auf B2 Niveau erfordert.

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund unterstützt die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen bei der Durchführung des Fernstudiums.

Hier können sich Interessierte bis zum 15 Januar 2021 zum kommenden Sommersemester bewerben: www.zfh.de/anmeldung

Weitere Informationen zum Fernstudium International Business Management MBA unter: www.zfh.de/mba/ibm und https://www.hwg-lu.de/studium/master/international-business-management-mba

Infos zum zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund

Das zfh – Zentrum für Fernstudien im Hochschulverbund bildet gemeinsam mit 21 staatlichen Hochschulen den zfh-Hochschulverbund. Das zfh ist eine wissenschaftliche Institution des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz und basiert auf einem 1998 ratifizierten Staatsvertrag der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland. Neben den 15 Hochschulen dieser drei Bundesländer haben sich weitere Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dem Verbund angeschlossen. Das erfahrene Team des zfh fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 90 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen/naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der zfh-Verbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle zfh-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen ACQUIN, AHPGS, ASIIN, AQAS, FIBAA bzw. ZEvA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind knapp 6.400 Fernstudierende an den Hochschulen des zfh-Verbunds eingeschrieben.