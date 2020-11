Landau/Südliche Weinstraße – Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau

Landau / Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Nckar(red/ak/Stadt Landau/Kreis Südliche Weinstraße) – Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau – Nach aktuellem Stand (12.11.2020, 15:00 Uhr) haben sich seit der gestrigen Meldung 65 weitere Fälle des Coronavirus (COVID-19) im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau bestätigt. Insgesamt wurden 906 Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. 536 Personen sind gesundet*. 7 Personen sind verstorben.

INSERAT



ANITA HAUCK

Folgende Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind aktuell neu betroffen:

Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße, Standort Annweiler

Eine Lehrkraft wurde positiv auf COVID-19 getestet. Der letzte Arbeitstag war am 6. November 2020. In der Schule selbst sind keine Maßnahmen erforderlich.

Realschule plus Annweiler Dem Gesundheitsamt wurde ein positiver Fall an der Realschule plus gemeldet. Der letzte Arbeitstag war am 6. November 2020. Eine Schülerin und eine Lehrkraft wurden als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft.

Grundschule Dammheim Eine Lehrkraft wurde positiv auf COVID-19 getestet. Der letzte Arbeitstag war am 6. November 2020. Elf Schüler und eine Lehrkraft wurden als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft.

Grundsätzliches

Durch das Gesundheitsamt wurde in allen betroffenen Strukturen eine erste Einordnung der einzelnen Index-Fälle und des Umfeldes vorgenommen. Wie und wann eine Testung erfolgt und ob weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen, entscheidet das Gesundheitsamt. Die große Anzahl an Neufällen sowie die Betroffenheit zahlreicher Einrichtungen bedeutet auch, dass das Gesundheitsamt die Strukturen nach und nach – auch nach entsprechender Risikoabschätzung – abarbeitet.

Verbandsgemeinde Annweiler: 82 Personen (41 davon gesundet)

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 140 Personen (74 davon gesundet)

Verbandsgemeinde Edenkoben: 144 Personen (97 davon gesundet, 1 verstorben)

Verbandsgemeinde Herxheim: 94 Personen (55 davon gesundet, 1 verstorben)

Verbandsgemeinde Landau-Land: 69 Personen (39 davon gesundet, 3 verstorben)

Verbandsgemeinde Maikammer: 45 Personen (25 davon gesundet)

Verbandsgemeinde Offenbach: 74 Personen (45 davon gesundet)

Stadt Landau: 258 Personen (160 davon gesundet, 2 verstorben).

Alle ermittelbaren Kontaktpersonen werden über die Infektion informiert.

*Eine Person gilt als gesundet und wird aus der 10-tägigen häuslichen Quarantäne entlassen, wenn sie 48 Stunden (an Tag 9 und 10 der häuslichen Quarantäne) symptomfrei war. Ein erneuter Test findet bei Personen in häuslicher Quarantäne nicht statt.

Diese Fälle gelten für das Gesundheitsamt als abgeschlossen. Personen in Gesundheitsberufen dagegen – etwa Ärzte oder Altenpfleger – werden erst als abgeschlossene Fälle gezählt, wenn diese einen negativen Abstrich hatten, da diese erst dann wieder arbeiten dürfen.

Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen 7-Tage-Inzidenzwerte sind unter www.corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-warn-und-aktionsplan-rlp/ zu finden.