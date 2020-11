Speyer – 34-Jähriger fällt mehrfach auf, beleidigt Polizeibeamte und kommt in polizeilichen Gewahrsam

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Ein 34-jähriger Wohnsitzloser beschäftigte die Polizei am Dienstagabend. Er fiel zwischen 18:00 – 21:15 Uhr gleich an mehreren Örtlichkeiten in Speyer auf, weil er immer wieder herumschrie und teilweise Passanten lautstrak anpöbelte. Während er in der Industriestraße, wo er zum ersten Mal in Erscheinung trat, von der Polizei nichtmehr angetroffen werden konnte, wurde er gegen 18:45 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Lindenstraße durch lautes Herumschreien auffällig. Hier wurde ihm ein Platzverweis erteil. Nachdem er sich von dort entfernte begann er vor einem Lebensmittelmarkt in der St.-German-Straße Passanten laut und in aggressiven Ton anzupöbeln. Auch dieser Örtlichkeit wurde er deshalb verwiesen. Nur wenig später fiel er erneut auf, weil er im Bereich Fischergasse/St.-German-Straße laut herumschrie. Als er dort abermals zur Ruhe ermahnt wurde, zeigte sich der 34-Jährige wenig kooperativ, schrie auch in Anwesenheit der Polizisten weiter herum und beleidigte die ihn kontrollierenden Polizeibeamten mehrfach. Zudem unterschritt er den Sicherheitsabstand zu diesen derart, dass er darauf hingewiesen wurde, Abstand zu halten. Dem kam er nicht nach, sondern näherte sich den Beamten weiter, sodass er zu Boden gebracht und widerstandslos festgenommen wurde. Die Nacht verbrachte er dann in polizeilichem Gewahrsam. Zudem erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Beleidigung der Polizeibeamten.