Mannheim – Telefonsprechstunde mit SPD-Stadtrat Thorsten Riehle am 18. November

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rückenschmerzen sind bei Menschen aller Altersstufen weit verbreitet und können die Betroffenen in ihrer Beweglichkeit im Alltag erheblich einschränken. Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim möchte in einer wissenschaftlichen Studie untersuchen, wie sich Bewegungsübungen in der virtuellen Realität bei Personen mit chronischen Rückenschmerzen auswirken. Rückenschmerzen kennt fast jeder. ... Mehr lesen »