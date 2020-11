Mannheim – Deckelung der EEG-Umlage ermöglicht stabile Strompreise

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/MVV Energie AG) – Die von der Bundesregierung im Rahmen ihres Corona-Konjunkturprogramms beschlossene

Deckelung der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ermöglicht dem Mannheimer Energieunternehmen MVV, seine Strompreise im kommenden Jahr stabil zu halten. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, kann mit der geringfügigen Senkung der EEG-Umlage zum 1. Januar 2021 der Anstieg der Netzentgelte und der sonstigen staatlichen Umlagen ausgeglichen werden. Ohne die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt wäre die EEG-Umlage um gut 3 Cent netto pro Kilowattstunde gestiegen. Eine leichte Preissteigerung um rund 0,23 Cent (brutto) pro Kilowattstunde gibt es beim Erdgas. Hier schlägt die Einführung der neuen CO2-Kosten zu Buche, die als Teil des Klimaschutzpakets beschlossen wurden und den Gaspreis ab dem Jahreswechsel mit netto knapp 0,5 Cent pro Kilowattstundebelasten. Durch gesunkene Bezugskosten konnte MVV diese Belastung noch verringern,so dass nun bei einem durchschnittlichen Gasverbrauch von 10.000 Kilowattstunden die jährlichen Kosten um 2,6 Prozent oder 23 Euro (brutto) steigen. Kunden, die von der Preisanpassung betroffen sind, erhalten in den nächsten Tagen ein Schreiben. Für die MVV-Biogaskunden bleiben die Preise unverändert.

INSERAT



ANITA HAUCK

MVV im Portrait

Mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 4 Milliarden Euro ist MVV eines der führenden Energieunternehmen in Deutschland. Im Zentrum unseres Handelns steht die zuverlässige, wirtschaftliche und umweltfreundliche Energieversorgung unserer Kunden aus Industrie, Gewerbe und Privathaushalten. Ihre individuellen Bedürfnisse und Erwartungen sind unser Ansporn bei der Entwicklung innovativer Produkte und Geschäftsmodelle. Dabei besetzen wir alle Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette: von der Energieerzeugung, dem Energiehandel und der Energieverteilung über den Betrieb von Verteilnetzen bis hin zum Vertrieb, dem Umweltgeschäft und dem Energiedienstleistungsgeschäft. Mit unserer Unternehmensstrategie setzen wir konsequent auf den Ausbau erneuerbarer Energien, die Stärkung der Energieeffizienz sowie den weiteren Ausbau der hocheffizienten Kraft- Wärme-Kopplung und der umweltfreundlichen Fernwärme. Darüber hinaus investieren wir in die Zukunftsfähigkeit unserer Netze und in die Modernisierung unserer Erzeugungsanlagen. Bei allem, was wir tun, können wir fest auf die gewachsene Kompetenz und das Knowhow unserer Mitarbeiter zählen. Ihnen werden wir auch in Zukunft sichere und attraktive Arbeitsplätze bieten. MVV ist ein Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar.