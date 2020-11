Ludwigshafen – Taxi beschädigt und Rechnung nicht bezahlt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATANITA HAUCK Am 10.11.2020, gegen 22:30 Uhr brachen Unbekannte in eine Heizungsfirma am Kaiserwörthdamm ein. Die oder der Täter brachen ein Fenster auf und lösten vermutlich einen Alarm aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Wer hat Dienstagnacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen am Kaiserwörthdamm beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ... Mehr lesen »