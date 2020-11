Ludwigshafen – FASIHI GMBH ist Wachstumschampion 2021

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(pm Fasihi GmbH) – Ludwigshafener Softwarehaus erhält zum 4. Mal die Auszeichnung von FOCUS-BUSINESS

Das Ludwigshafener Softwareunternehmen Fasihi GmbH zählt nach 2016, 2017 und 2020 zum vierten Mal zu den 500 Wachstumschampions in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Studie, für die das Nachrichtenmagazin FOCUS BUSINESS gemeinsam mit dem Datenerhebungs- und Statistikunternehmen Statista die deutschen Unternehmen mit dem höchsten Umsatzzuwachs ermittelt hat. Die vollständige Liste ist seit dem 13. Oktober in FOCUS BUSINESS mit dem Titel “DIE 500 WACHSTUMS-CHAMPIONS 2021” zu sehen. Fasihi ist der Branche “IT, Internet, Software und Services” zugeordnet. Hinsichtlich der hohen Zahl von Mitarbeitern und Umsatz kann man Fasihi in diesem Bereich als Nummer eins in Rheinland-Pfalz bezeichnen. “Dass wir diese Auszeichnung bereits zum vierten Mal erhalten haben, freut uns und bestätigt uns in un-serer Arbeit. Letztendlich wären die kontinuierlichen Umsatzsteigerungen ohne unsere qualifizierten und kundenorientierten Mitarbeiter nicht möglich gewesen. Ihnen gilt mein besonderer Dank”, so Geschäfts-führer Saeid Fasihi.

INSERAT



ANITA HAUCK

Besonders hohes Umsatzwachstum zwischen 2016 und 2019

In der Liste sind die 500 Wachstumschampions aufgezählt, die zwischen 2016 und 2019 ein besonders hohes prozentuales Umsatzwachstum pro Jahr erreicht haben. Berücksichtigt wurden sowohl Firmen in Privatbesitz als auch börsenorientierte Unternehmen. Die Unternehmen müssen ihren Hauptsitz in Deutschland haben und im Jahr 2016 mindestens 100.000 Euro Umsatz vorweisen sowie mindestens 1,8 Millionen Euro oder mehr im Jahr 2019. Aus über zwei Millionen Handelsregistereinträgen hat Statista so tausende Unternehmen herausgefiltert. Viele weitere wurden eingeladen, sich für die Auszeichnung zu bewerben. Die in der Focus-Top-Liste genannten Firmen erhalten die Auszeichnung “Wachstumschampion 2021”.

FOCUS-BUSINESS “Wachstumschampions 2021” zeigt die Top-Liste der Wachstumschampions und be-schreibt, wie die gelisteten Unternehmen so erfolgreich wachsen konnten. Darüber hinaus analysiert das Magazin, welche Chancen durch den Wandel in der Wirtschaft entstehen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1990 schreibt die Firma durchgehend schwarze Zahlen. Im Jahr 2019 er-reichte der Umsatz 8,1 Millionen Euro. Derzeit beschäftigt die Fasihi GmbH rund 90 Mitarbeiter, größten-teils Internettechnologie-Spezialisten.

Über die Fasihi GmbH:

Die 1990 in Ludwigshafen am Rhein gegründete Firma Fasihi ist ein anerkannter Spezialist in der Infor-mations- und Kommunikationstechnologie und bietet effiziente Lösungen zur Optimierung und Digitalisie-rung von Geschäftsprozessen für mittlere und große Unternehmen. Die Fasihi GmbH ist seit 2010 nach der international anerkannten Industrienorm ISO 9001 zertifiziert. Fasihi wurde 2011 mit dem Innovationspreis des Landes Rheinland-Pfalz und 2014 mit dem Großen Preis des Mittelstandes ausgezeichnet. 2016 erhielt das international tätige Unternehmen die Ehrenplakette auf Bundesebene.

Weitere Informationen unter www.fasihi.net