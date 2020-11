Landau – Online statt vor Ort: Schulstadt Landau informiert angehende Fünftklässlerinnen und Fünftklässler auf Internetseite über Angebote der weiterführenden Schulen

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ob Integrierte Gesamtschule, klassisches Gymnasium oder Realschule plus: In der Schulstadt Landau gibt es für jedes Kind die richtige Schule. Da in diesem Jahr Corona-bedingt keine klassischen Tage der offenen Tür in den Schulen möglich sind, finden angehende Fünftklässlerinnen und Fünftklässler und deren Eltern alle wichtige Informationen für die Schul-Entscheidung ab sofort gebündelt auf der städtischen Internetseite unter www.landau.de/schulinfoplattform.

„Welche Schule ist die richtige für mein Kind? Diese Frage stellen sich gerade viele Eltern in und um Landau“, weiß Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron. Da aufgrund der aktuellen Pandemielage weder die gemeinsame Informationsveranstaltung in der Jugendstil-Festhalle noch die üblichen Kennenlern-Termine an den Schulen möglich seien, habe sich die Verwaltung gemeinsam mit den Schulen für ein neues Format entschieden. „Die weiterführenden Schulen haben in den vergangenen Wochen Imagefilme gedreht, in denen die Vielfalt und Qualität unserer Schullandschaft deutlich werden“, so Dr. Ingenthron. Gemeinsam mit einer Terminübersicht für die Anmeldetermine und ergänzenden Info-Flyern sind diese Filme ab sofort auf der städtischen Internetseite abrufbar und sollen Eltern sowie den Schülerinnen und Schülern die Entscheidung für die richtige Bildungseinrichtung erleichtern. „Was vor den Familien liegt, ist ein wegweisender Entschluss, aber ich kann Ihnen versichern: Für welche Schule sich Eltern und ihre Kinder in Landau entscheiden, es ist auf jeden Fall die richtige Wahl“, versichert Schuldezernent Dr. Ingenthron.

In städtischer Trägerschaft finden sich mit dem Eduard-Spranger-Gymnasium, dem Max-Slevogt-Gymnasium, dem Otto-Hahn-Gymnasium, der Integrierten Gesamtschule und der Konrad-Adenauer-Realschule plus mit Fachoberschule Technik/Umwelt fünf weiterführende Schulen. Ergänzt wird die Schullandschaft durch die private Maria-Ward-Schule und die Freie Montessori-Schule.

Bildunterschrift: „Welche weiterführende Schule ist die richtige für mein Kind?“: Auf der städtischen Internetseite sind ab sofort alle wichtigen Informationen für die Schul-Entscheidung zu finden. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.