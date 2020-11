Heidelberg – Ein Hoffnungszeichen in der Stadtbücherei Heidelberg!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbücherei Heidelberg hat als eine der ersten öffentlicher Büchereien im Bundesland nach dem ersten Lockdown wiedereröffnet und bietet seither mit vorbildlichem Hygienekonzept und zu den gewohnten Öffnungszeiten den Bürgerinnen und Bürgern ihren Service an. Trotz Ausbau der digitalen Angeboten kämpfen Direktorin Christine Sass und das gesamte Büchereiteam für die Aufenthaltsqualität in dem Büchereigebäude in der Poststraße.

Ab sofort wird auch das beliebte Literaturcafé mit einem To go – Angebot geöffnet sein. Mit zarten Pastellfarben und leckeren Speisen lockt die neue Pächterin Stephanie Jerger die Gäste an den To go-Tresen, denn bis das hell und freundlich renovierte Literaturcafé wieder ganz in Betrieb genommen werden kann, wird es wegen der Corona-Einschränkungen noch eine Weile dauern.

Die Gastronomin Stephanie Jerger übernimmt den kulinarischen Treffpunkt von der scheidenden Pächterin Petra Martus, die das Literaturcafé achtzehn Jahre lang mit guter Küche und herzlicher Atmosphäre geprägt hat. Seit 2011 war Stephanie Jerger bereits ihre rechte Hand und übernimmt nun ganz das Management.

Direktorin Christine Sass (Bild links) und Verwaltungschef Markus Viereckl (Bild rechts) freuen sich über diesen sanften und doch sichtbaren Übergang in der Gastronomie der Stadtbücherei Heidelberg.

Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag: 10 – 20 Uhr; Samstag 10 – 16 Uhr