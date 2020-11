Heidelberg – Diabetes vorbeugen heißt Krebs vorbeugen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg) – Zum Weltdiabetestag am 14. November informiert das DeutscheKrebsforschungszentrum (DKFZ) über die Zusammenhänge zwischen Krebs und

Diabetes – und warum ein gesunder Lebensstil das Risiko für beide schwere

Erkrankungen zugleich senken kann.

Diabetes Typ 2 ist weltweit auf dem Vormarsch: Nach Angaben der WHO waren

1980 rund 108 Millionen Menschen von der schweren Stoffwechselerkrankung

betroffen, 2014 waren es bereits 422 Millionen. Besonders stark steigt die

Zahl der Diabetiker in den Schwellenländern. In Deutschland erhalten jedes

Jahr rund 500.000 Menschen zum ersten Mal die Diagnose Diabetes.

Zahlreiche epidemiologische Untersuchungen haben während der letzten Jahre

bestätigt, dass Diabetiker ein erheblich erhöhtes Risiko haben, an Krebs zu

erkranken. Eine Metaanalyse australischer Wissenschaftler* zeigte 2018, dass

das Krebsrisiko männlicher Diabetiker 19 Prozent höher ist als das Risiko

der Allgemeinbevölkerung, bei Diabetikerinnen sogar um 27 Prozent. In einer

aktuellen Publikation** belegen Wissenschaftler aus dem DKFZ und dem

Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg diesen

Zusammenhang für Darmkrebs, insbesondere auch für die Erkrankungen im

jüngeren Lebensalter.

Doch wie kann Diabetes Typ 2 die Krebsentstehung beeinflussen? Experten

gehen heute davon aus, dass das Krebsrisiko bereits steigt, bevor Diabetes

Typ 2 überhaupt festgestellt wurde: Der eigentlichen „Zuckerkrankheit“ geht

in vielen Fällen eine Stoffwechselentgleisung voraus, die als metabolisches

Syndrom bezeichnet wird. Vier Hauptmerkmale charakterisieren das Syndrom:

Adipositas, vor allem im Bauchbereich, daneben fehlregulierte Blutfette,

erhöhter Blutdruck und erhöhter Blutzucker, oftmals bereits verbunden mit

einer Insulinresistenz.

„Wir sprechen beim metabolischen Syndrom daher auch vom tödlichen Quartett“,

sagt Mathias Heikenwälder, Stoffwechselexperte vom DKFZ, und erklärt weiter:

„Das Bauchfett ist besonders gefährlich, was die Krebsentstehung angeht.

Denn dieses Fettgewebe gibt Botenstoffe an die Umgebung ab, die

Entzündungsreaktionen auslösen und die Wirkung von Insulin verringern, so

genannte Adiponektine und Zytokine. Einige dieser Botenstoffe wirken auch

als Wachstumsfaktoren. Sie regen andere Zellen zur Teilung an und

begünstigen so auch das Tumorwachstum.“ Außerdem bilden die Fettzellen

Östrogene, die in hormonsensitiven Gewebe von Brust und Gebärmutter das

Zellwachstum ankurbeln können.

Besteht das metabolische Syndrom über Jahre hinweg, kann sich Typ 2 Diabetes

entwickeln, weitere häufige Folgeerkrankungen sind Arteriosklerose,

Herzinfarkt, Schlaganfälle – und eben Krebs.

Doch die schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen des metabolischen Syndroms

lassen sich abwenden – eine Anpassung des Lebensstils kann die krankhafte

Entwicklung aufhalten. „Ernährung und Bewegung sind die Hebel, an denen

Betroffene ansetzen müssen“, sagt Susanne Weg-Remers, Leiterin des

Krebsinformationsdienstes am DKFZ.

Das heißt zunächst, sich bewusst und ausgewogen zu ernähren, mit

ausgeglichener Energiebilanz. Ebenso entscheidend ist regelmäßige

körperliche Bewegung, möglichst 30 Minuten täglich. Bewegung erhöht den

Energieverbrauch und trägt so dazu bei, Übergewicht abzubauen. Doch die

Medizinerin Weg-Remers weiß auch, wie schwer es den meisten fällt,

jahrelange ungesunde Lebensgewohnheiten abzulegen. „Aber es lohnt sich: Wer

rechtzeitig und konsequent gegensteuert, kann sein persönliches Risiko für

Krebs und für andere schwere Folgeerkrankungen des metabolischen Syndroms

erheblich senken.“

Der Weltdiabetestag wurde von der International Diabetes Federation und der

WHO eingeführt und erstmals am 14. November 1991 begangen. Seit 2007 ist der

Weltdiabetestag ein offizieller Aktionstag der Vereinten Nationen. Das

Datum, der 14. November, wurde gewählt, um an den Geburtstag von Sir

Frederick Banting zu erinnern, der gemeinsam mit Charles Best 1922 das

Insulin entdeckte.

Information zu einem gesunden Lebensstil gibt es beim

Krebsinformationsdienst unter:

https://www.krebsinformationsdienst.de/vorbeugung/krebs-vorbeugen/ernaehrung

-praevention/index.php

Individuelle Fragen zu einem gesunden Lebensstil beantwortet der

Krebsinformationsdienst täglich von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr unter der

kostenfreien Telefonnummer 0800-420 30 40 oder per Email unter

krebsinformationsdienst@dkfz.de erreichbar.