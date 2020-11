Heidelberg – Algorithmen teilen statt Daten!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Deutsches Krebsforschungszentrum) –

Die neue “Joint Imaging Platform” – kurz JIP – ist eine flexible dezentrale

Analyseplattform für medizinische Bilder. JIP wurde zunächst für die

Standorte des Deutschen Konsortiums für translationale Krebsforschung (DKTK)

entwickelt und soll institutsübergreifende Bildgebungsprojekte erleichtern

und dazu beitragen, die technischen und rechtlichen Herausforderungen, die

mit der gemeinsamen Nutzung von Bilddaten verbunden sind, besser zu

meistern. Das besondere an der im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ)

entwickelten Plattform: Alle Bilddaten verbleiben an ihrer ursprünglichen

Institution – geteilt werden die Analyse-Algorithmen.

Im DKTK kooperieren Forscher und Ärzte an acht Standorten in Deutschland, um

erfolgversprechende Ansätze der Krebsforschung schneller in die klinische

Praxis zu bringen.

Ob Ultraschall, CT, MRT oder PET: Die Bildgebung ist zentraler Bestandteil

der Versorgung von Krebspatienten: Sie ist unerlässlich in der

Früherkennung, bei der Diagnosestellung, bei der Therapieplanung, beim

Monitoring des individuellen Therapieerfolgs und in der Nachsorge. Bei den

meisten Krebspatienten sind im Verlaufe ihrer Behandlung wiederholte

Untersuchungen in verschiedenen Tomographen erforderlich.

Medizinische Bilder sind mehr als reine Abbildungen: Sie sind medizinische

Datensätze, die einen Patienten charakterisieren. Daher unterliegen sie den

strengen Regeln des Datenschutzes, auch ihre Weiterverwendung für

Forschungszwecke ist eng reglementiert. Die Anonymisierung der Bilddaten ist

technisch schwierig und in der klinischen Praxis oftmals kaum umzusetzen.

Heutige Anonymisierungstechniken könnten morgen möglicherweise leicht zu

“knacken” sein. Darüber hinaus sind die Bilddaten nicht einheitlich, da in

allen Krankenhäusern unterschiedliche IT-Systeme und unterschiedliche

Tomographen verwendet werden.

Diesen Schwierigkeiten steht der dringende Bedarf an Zugang zu den Daten der

medizinischen Bildverarbeitung gegenüber. Insbesondere für die

Weiterentwicklung der vielversprechenden Methoden der Künstlichen

Intelligenz (KI), die gerade in der medizinischen Bildgebung die Ärzte bei

vielen Aufgaben entlasten und unterstützen könnten, ist der Zugang zu großen

Datenmengen unerlässlich.

“Die Hürden bei der Nutzung medizinischer Daten verzögern die klinische

Krebsforschung mitunter erheblich”, sagt Heinz-Peter Schlemmer, Leiter der

Radiologie im Deutschen Krebsforschungszentrum. Besonders anschaulich wird

dieses Problem im Deutschen Konsortium für translationale Krebsforschung

(DKTK): Hier verbinden sich über 20 akademische Institutionen an 8

Standorten mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum vorrangig mit dem Ziel,

gemeinsame klinische Studien durchzuführen. “Das wissenschaftliche Potential

des Konsortiums ist enorm. Doch hierfür sind die Wissenschaftler und Ärzte

des DKTK im hohen Maße darauf angewiesen, Zugang zu den Daten der

beteiligten Partner zu haben, sie auszutauschen und gemeinsam zu nutzen, um

bestmögliche Ergebnisse in der Forschung und Patientenversorgung zu

erreichen”, so Schlemmer.

Um hier Abhilfe zu schaffen, haben Forscher am DKFZ unter der Federführung

des Bildverarbeitungsexperten Klaus Maier-Hein und des Radiologen

Heinz-Peter Schlemmer ein Netzwerk aller radiologischen und

nuklearmedizinischen Abteilungen des DKTK initiiert und eine flexible

dezentrale Analyseplattform für medizinische Bilder eingerichtet – die Joint

Imaging Platform, kurz JIP. “Das besondere an JIP: Wir bringen die

Algorithmen und Bearbeitungswerkzeuge zu den Daten, und nicht umgekehrt”,

erklärt Projektleiter Maier-Hein. “Das bedeutet, die Datenhoheit verbleibt

bei den einzelnen Institutionen. Dieser dezentralisierte Ansatz ermöglicht

es, die hohen Anforderungen des europäischen Datenschutzes einzuhalten.”

JIP lässt sich in alle vorhandenen klinischen Infrastrukturen zu

Datenverarbeitung integrieren. “JIP hat heute schon die Zusammenarbeit der

radiologischen und nuklearmedizinischen Forschungsgemeinschaft innerhalb des

DKTK entscheidend verbessert. Zahlreiche klinische Studien nutzen die

Plattform bereits. Es gibt sogar bereits den Wunsch nach Erweiterung, etwa

um auch histopathologische Daten miteinzubeziehen”, erklärt Maier-Hein.

Das DKTK ist nicht das einzige Forschungsnetzwerk, das eine Plattform zur

Verarbeitung medizinischer Bilddaten benötigt. Dies gilt zum Beispiel

ebenfalls für die kürzlich vorgestellte Initiative “Nationales Netzwerk der

Universitätsmedizin zu Covid-19” des Bundesministeriums für Bildung und

Forschung zur Bewältigung der aktuellen Pandemie. Hierfür stellt die am DKFZ

entwickelte Technologie einen wichtigen Baustein dar bei der Etablierung

einer ersten deutschlandweiten Radiologie-Plattform, an der fast alle

Universitätskliniken beteiligt sind.

In Zukunft soll die JIP auch als Open-Source-Softwareprojekt zur Verfügung

stehen. Durch die Bereitstellung der Plattform und des Quellcodes wollen die

Wissenschaftler dazu beitragen, die beispiellosen Forschungsmöglichkeiten in

der datengesteuerten Medizin weiter zu verbessern.