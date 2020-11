Worms – Auseinandersetzung mit Messer vor dem Netto-Markt

Worms/Osthofen (ots)

Am 09.11.2020, gegen 18:10 Uhr, kam es vor dem Netto-Markt in Osthofen zu einer Schlägerei. Ein 37-jähriger Osthofener wurde durch eine 30-jährige Osthofenerin und einen 31-jährigen Osthofener zunächst geschlagen und letztlich mit einem Messer am Bein verletzt. Der 37-jährige wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins Klinikum Worms verbracht. Die beiden Parteien kennen sich flüchtig, die Täter sind dem Geschädigten persönlich bekannt. Die Ermittlungen bezüglich der Hintergründe dauern an. Zeugen die Hinweise zum Tathergang machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms (06241/852-0) zu melden.