Speyer – Geldbeutel aus Mercedes E-Klasse gestohlen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte/r Täter entwendete/n in den frühen Morgenstunden des Sonntags einen Geldbeutel aus der Mittelkonsole einer Mercedes-E-Klasse. Das zur Tatzeit in der Schulstraße parkende Fahrzeug war dabei vermutlich unverschlossen. Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. Der Geldbeutel sowie darin befindliche Dokumente und Karten konnten zwischenzeitlich im Nahbereich der Tatörtlichkeit wieder aufgefunden werden. Aus dem Gelbeutel fehlt offensichtlich lediglich das Bargeld in Höhe von ca. 20EUR. Die Polizei sucht Zeugen, denen von Samstag auf Sonntag verdächtige Personen im Bereich der Schulstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Zudem ergeht abermals der polizeiliche Rat, niemals Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen und sich bei Verlassen des Fahrzeugs zu versichern, dass dieses auch tatsächlich abgeschlossen wurde.

