Speyer – Domkapitular Dr. Norbert Weis wird 70 – Zum Jahresende wechselt der Vizeoffizial in den Ruhestand – Lange Zeit Leiter der Diözesanstelle Weltmission

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 13. November vollendet Domkapitular Dr. Norbert Weis sein 70. Lebensjahr. Zum Jahresende wird der Vizeoffizial des Bistums Speyer in den Ruhestand treten.Norbert Weis wurde nach dem Studium am Collegium Germanicum in Rom 1975 zum Priester geweiht. Nach weiteren Studien und einer Promotion im Kirchenrecht kehrte Norbert Weis in sein Heimatbistum zurück. Von 1980 an war er als Kaplan in der Pfarrei St. Josef in Neustadt und seit 1981 in der Pfarrei St. Sebastian in Ludwigshafen tätig. 1984 wurde er zum Domvikar, Diözesan-Richter und Geistlichen Leiter der Pilgerfahrt nach Lourdes ernannt. Von 1986 bis 1987 wirkte er als Sekretär von Bischof Dr. Anton Schlembach, bevor ihm 1987 die Leitung der Diözesanstelle Weltmission anvertraut wurde. Seit 1990 gehört Norbert Weis dem Domkapitel an. 1995 wurde er zum Offizial und stellvertretenden Generalvikar des Bistums Speyer bestellt. Große Verdienste hat sich Norbert Weis als diözesaner Postulator für das Seligsprechungsverfahren des Speyerer Priesters Paul Josef Nardini erworben. 2006 folgte die Ernennung von Norbert Weis zum Päpstlichen Ehrenprälaten.

Nach Amtsantritt von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann im Jahr 2008 bekleidete Norbert Weis zunächst das Amt des Generalvikars und von 2009 bis 2012 das Amt des stellvertretenden Generalvikars. Seit 2009 stand er als Offizial wieder dem Kirchengericht des Bistums Speyer vor. Im Juli 2019 übergab es das Amt an seinen Nachfolger Dr. Georg Müller. Seitdem versieht er im Speyerer Offizialat die Aufgaben des Vizeoffizials. Im Auftrag des Bischofs zelebriert Weis regelmäßig die Messe im tridentinischen Ritus in der Stiftskirche in Neustadt. Für sein vielfältiges Engagement genießt Norbert Weis hohe Anerkennung im Bistum. Auch ist er ein profunder Kenner der Kirchen- und Diözesangeschichte.