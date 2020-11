Rauenberg – 49-Jähriger fährt gegen Gartenmauer – schwer verletzt – Polizei sucht wichtigen Zeugen

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 03.11.2020 gegen 23 Uhr, war ein 49-jähriger Fahrer eines Ford schwer verletzt worden. Der Fahrer war von der Schönbornstraße nach rechts in die Pfalzstraße eingebogen, als er vermutlich infolge körperlicher Insuffizienz ungebremst frontal mit einer Gartenmauer kollidierte. Am Auto entstand Sachschaden von ca. 25.000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei einen wichtigen Zeugen. Dieser, ein ca. 55J ahre alter Mann, der mit einem weißen Auto unterwegs war, war die erste Person am Unfallort und kümmerte sich zuerst um den Verletzten. Als weitere Personen an den Unglücksort kamen, fuhr der Mann weiter. Dieser Zeuge wird dringend gebeten, sich unter Telefon 06221/174-4111 mit der Verkehrspolizei in Heidelberg in Verbindung zu setzen.

