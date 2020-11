Neustadt – Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger/ Zeugen gesucht

Worms/Osthofen (ots) INSERAT Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen www.turmrestaurant.de Am 09.11.2020, gegen 18:10 Uhr, kam es vor dem Netto-Markt in Osthofen zu einer Schlägerei. Ein 37-jähriger Osthofener wurde durch eine 30-jährige Osthofenerin und einen 31-jährigen Osthofener zunächst geschlagen und letztlich mit einem Messer am Bein verletzt. Der 37-jährige wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins ... Mehr lesen »