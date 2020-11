Mutterstadt – Ursula Wieland – Im Angesicht der Größten

INSERAT

Im letzten Jahr wurde hier über die Porträtmalerin Ursula Wieland berichtet, die in Mutterstadt in einem Arzthaushalt aufgewachsen ist und immer noch freundschaftliche Verbindungen durch Besuche in Mutterstadt unterhält. Die promovierte Künstlerin lebt und arbeitet in Berlin und Paris und ist durch ihre Porträtbilder von prominenten Menschen aus Kunst, Gesellschaft, Politik und Wissenschaft international bekannt. So ist z.B. ein Artikel über sie mit dem Attribut „Im Angesicht der Größten“ betitelt.

Einen Überblick über ihr künstlerisches Schaffen gibt ein 2004 erschienener 300 Seiten starker Bildband. In einem im September 2020 erschienenen Bericht im THE WALL STREET JOURNAL über den verstorbenen weltbekannten Physiker Stephen Hawking ist das von Ursula Wieland 1992 angefertigte Porträt Hawkings abgedruckt.

Das WALL STREET JOURNAL, N.Y. ist bekanntlich eine der ältesten, auflagenstärksten und bekanntesten Zeitschriften in den USA. In dem Artikel „Die Tugenden der Sturheit“ wird das Leben Hawkings und seine wissenschaftlichen Arbeiten beschrieben, auch seine Krankheit wird näher erläutert; die Einblicke in dessen persönliches Leben sind interessant, aber auch ergreifend.

Für diese journalistische Publikation hat die Künstlerin eine interessante Darstellung ihrer seinerzeitigen Arbeit für das Porträt Stephen Hawkings in der Uni Cambridge erzählt. Demnach gab es eine heitere, herzliche Begrüßung als Hawking mit seinem Rollstuhl in sein Büro „sauste“ und bei der Arbeit habe er einen Riesenspaß gehabt. Seine Antworten habe er eingetippt, die dann auf einem Bildschirm erschienen und auch noch durch eine digitale Stimme vorgelesen worden seien. Also ein Kontrast; hier die warmherzige Umgebung einerseits und die Wortlosigkeit und die motorenartige Übersetzungsstimme andererseits.

Das Porträtbild Hawkings wurde übrigens bei Christie´s in London versteigert und der Erlös einer Behindertenstiftung zugeführt.

Text: Volker Schläfer