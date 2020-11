Ludwigshafen – Gedenkfeier für Verstorbene im Krankenhaus Zum Guten Hirten in Ludwigshafen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Menschen, die im Laufe des Jahres im Krankenhaus Zum Guten Hirten verstorben sind, sollen auch hier nicht vergessen sein. In diesem Jahr ist es bedauerlicherweise nicht möglich, Angehörige in die Krankenhauskapelle einzuladen.

So werden die Krankenhausselsorger-innen, Frank Maertin (ev), Brigit Haas(kath.) und Margarita Kirsch (kath.) in einer internen Feier in der Krankenhauskapelle der in diesem Jahr Verstorbenen gedenken.

Alle, die im vergangenen Jahr von einem Menschen endgültig Abschied nehmen mussten sind eingeladen, zur gleichen Zeit ganz bewusst an diesen zu denken,eventuell auch eine Kerze zu entzünden und sich an viele Momente zu erinnern,

die sie mit ihm erlebt haben – vielleicht auch ein Gebet zu sprechen.

Die Gedenkfeier findet am Donnerstag, 19.11.2020, um 11:00 Uhr in der Krankenhauskapelle statt.

Bis Ende November wird der Gottesdienst als Fotostrecke oder/und als Film auf der Homepage des Krankenhauses im Bereich der Seelsorge veröffentlicht

(https://guterhirte-ludwigshafen.de/ihr-aufenthalt-bei-uns/seelsorge)

