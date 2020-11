Landau – Samstag ist Sonderabfalltag Umweltmobil im EWL-Wertstoffhof – Abstandsregeln gelten

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am kommenden Samstag, den 14. November, bietet der Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) einen Sammeltag für Sonderabfälle. Dazu macht das Umweltmobil im Wertstoffhof Am Hölzel Station. Bürgerinnen und Bürger können dort zwischen 8:30 und 12:30 Uhr Abfälle abgeben, die besonders heikel sind. Dazu gehören: Desinfektionsmittel, Säuren, Laugen, Beizmittel, Reinigungsmittel, Leim- und Klebemittel, Medikamente (ohne Karton und Beipackzettel), Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, leere Ölkanister oder ölverschmutzte Lappen. Auch bei der Sonderabfallsammlung gelten auf dem Betriebsgelände natürlich die AHA-L Regeln wie z.B. Maskenpflicht und Abstand.

Was darf – was darf nicht?

Nicht zu den Sonderabfällen gehören vollständig ausgehärtete Altlacke und Altfarben einschließlich Malerutensilien wie Pinsel. Diese können über die Restabfalltonne entsorgt werden. Leere Verpackungen, Verpackungen aus Glas, Kunststoff, Papier, Styropor oder Metall (auch von Farben und Lacken) werden über die verschiedenen Wertstoffsäcke entsorgt. Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und Elektronikschrott nimmt der Wertstoffhof ganzjährig an.

Weitere Infos in Abfall-ABC

Als Entsorgungsbetrieb ist der EWL wichtiger Partner für die umweltgerechte Beseitigung von Sonderabfall. Damit alles rasch abgegeben ist, bittet der EWL die Sonderabfälle nach Arten zu sortieren. Mehr Informationen zur Frage, was genau in den Sonderabfall gehört, ist im Abfall-ABC unter www.ew-landau.de nachzulesen.