Lambsheim – Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW – Glück gehabt

Lambsheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 09.11.2020 gegen 09:15 Uhr befuhr eine 58-jährige Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis die L522 von Frankenthal kommend Richtung Lambsheim. Kurz vor dem Kreisverkehr am Lambsheimer Friedhof, kam die Fahrerin mit ihrem Kleinwagen, in der langen Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrspur und dann weiter nach links von der Straße ab. An dieser Stelle befindet sich eine Fußgängerunterführung. Der PKW überflog den Fußweg, überschlug sich dabei und rutschte anschließend, auf dem Dach liegend, die Böschung herunter. Das Geländer bei der Unterführung stoppte den PKW schließlich.

Ersthelfer befreiten die Fahrerin aus dem Unfallwagen. Die Frau hatte Glück und war nicht schwer verletzt, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Ersten Ermittlungen zu Folge hatte sie aus ungeklärter Ursache das Bewusstsein verloren. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am PKW war ein Totalschaden in Höhe von ca. 5000EUR entstanden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.