Hockenheim – Abschiedsfeier wird nachgeholt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „47 Jahre plus einen Monat Tätigkeit für unsere Stadtwerke. Damit haben Sie länger gearbeitet, als ich mit 45 Jahren alt bin. Respekt und Anerken-nung für diese tolle Leistung“. Mit diesen Worten verabschiedete Oberbür-germeister Marcus Zeitler im Rathaus Rainer Kurz von den Stadtwerken Hockenheim in den Ruhestand. An dem Treffen in Coronavirus bedingt sehr kleinen Runde nahmen auch Werkleiterin Martina Wilk, Johannes Li-enstromberg vom Personalrat sowie einige wenige Kollegen teil. Rainer Kurz wurde am 13. Mai 1957 in Plankstadt geboren. Nach dem Schulabschluss begann er am 1. September 1973 seine berufliche Tätigkeit als Elektroinstallateur-Azubi bei den Stadtwerken Hockenheim. Im An-schluss an die erfolgreich beendete Lehre war er seit dem 10. Februar 1977 als Elektroinstallateur bei dem Energieversorger eingesetzt.

Seitdem hielt er den Stadtwerken Hockenheim die Treue. Am 30. Oktober diesen Jahres schied er aus dem aktiven Dienst aus. Die Vorfreude auf den Ruhestand ist nach dieser langen Zeit im Beruf ver-ständlich, waren sich die Anwesenden einig. Die Stadtwerke beschäftigen Rainer Kurz aber auch noch im Ruhestand. Die ursprünglich geplante Ab-schiedsfeier fiel Corona bedingt ins Wasser. Sie wird noch nachgeholt, „sonst lassen einen die Kollegen nicht in Ruhe“, scherzte Rainer Kurz bei der Verabschiedung.