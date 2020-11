Germersheim – Bundeswehr weitet Unterstützungsangebot für Gesundheitsamt Germersheim aus

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. „Es tut gut zu wissen, dass wir seitens der Bundeswehr weiterhin Unterstützung erhalten. Gerade jetzt, da die Fallzahlen von an Corona infizierten Menschen immer noch steigen, ist es für uns wichtig, dass die Nachermittlung von Kontakten schnell und gewissenhaft durchgeführt wird. Hier leisten die Soldaten der Südpfalz Kaserne einen hervorragenden Job.“ Germersheims Landrat, Dr. Fritz Brechtel, hatte Ende vergangener Woche einen Hilfeleistungsantrag bei der Bundeswehr gestellt und am Montagmorgen fünf weitere Soldaten im Gesundheitsamt begrüßen dürfen. Bereits vor sieben Tagen wurden vier Helfer von dem Stützpunkt am Stadtrand von Germersheim in das Gesundheitsamt entsandt. Da sich das Arbeitsaufkommen in den vergangenen Tagen jedoch weiter erhöht hat, wurde schnell und unbürokratisch eine weitere Abordnung zusammengestellt, die nun für die nächsten vier Wochen bei der Kontaktverfolgung unterstützt.

