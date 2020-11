Edingen-Neckarhausen – SEK-Einsatz nach Bedrohungslage in Gemeindeunterkunft – Mann wurde festgenommen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Nach einer Bedrohungslage in der Wohnung einer Gemeindeunterkunft in der Mannheimer Straße wurde ein 35-jähriger Mann am Dienstag durch Beamte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg (SEK BW) festgenommen.

Um 13.38 Uhr war die Polizei informiert worden, nachdem der 35-Jährige vor der Wohnung mit kurzen Hosen und einem T-Shirt bekleidet aufhielt und “mit einem Messer herumfuchtelte”. Bei Versuch einer Kontaktaufnahme an der Eingangstüre gegen 14 Uhr wurde ein Beamter von dem Bewohner an der Stirn leicht verletzt, der Beamte musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Anschließend verbarrikadierte sich der Mann in der Wohnung. Nachdem Versuche der Verhandlungsgruppe Mannheim, mit ihm in Kontakt zu treten, scheiterten, brach das SEK die Wohnungstüre gegen 16.10 Uhr auf und nahm den Mann fest. Der 35-Jährige blieb dabei unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Polizeirevier Ladenburg.