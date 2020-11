Eberbach – Tierkadaver gefunden – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwei angebliche Polizeibeamten erbeuteten am Montag (09.11.2020) Schmuck und Bargeld aus einer Wohnung einer 84-Jährigen in Ludwigshafen Oggersheim. Gegen 10.45 Uhr sprachen zwei Männer die Seniorin im Eingangsbereich der Wohnung an und gaben sich als Polizeibeamten aus. Die 84-Jährige ließ die Männer in ihre Wohnung. Während ein Täter die Frau in ein Gespräch ... Mehr lesen »