Annweiler – Polizei warnt aktuell vor betrügerischen Anrufen, angeblicher Covid19 Patient

Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar INSERATANITA HAUCK Auch in der Stadt Landau brannte in der Reichspogromnacht 1938 die Synagoge, wurden Wohnungen zerstört und jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger brutal drangsaliert. Die Landauerinnen und Landauer erinnern jedes Jahr mit einer Gedenkfeier am Synagogenmahnmal an diese schrecklichen Ereignisse. In diesem Jahr konnte die öffentliche Gedenkfeier Corona-bedingt ... Mehr lesen »