Weinheim – Kostenlos Bus fahren im Advent

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Das wird an vier Samstagen im Raum Weinheim wieder möglich sein – Förderung aus Klimaschutzetat

Jedes Auto, das gerade nicht fährt, schont die Umwelt. Vor diesem Hintergrund fördert die Stadt Weinheim aus dem Klimaschutzetat an den bevorstehenden Adventssamstagen wieder den Busverkehr in Weinheim, sämtlichen Ortsteilen und sogar aus und in die Nachbarkommunen Hemsbach, Laudenbach, Hirschberg (Ortsteil Großsachsen) und Gorxheimertal (Ortsteile Gorxheim und Unter-Flockenbach). Konkret bedeutet dies, dass die Busfahrten der Linien 631, 632/632A, 633, 634, die Fahrten mit der Linie 682 sowie die Fahrten mit den Linien 680, 681, 684 (diese jeweils innerhalb des Stadtgebiets Weinheim) an den Samstagen 28. November, 5. Dezember, 12. Dezember und 19. Dezember für die Passagiere kostenlos sind. Das Angebot gilt jeweils den ganzen Tag. Die Passagiere werden natürlich daran erinnert, sich an die geltenden Hygiene-Regeln zu halten.

Die freie Fahrt gilt allerdings nur in den Bussen, nicht in der Linie 5 der rnv.

„Ich freue mich“, erklärte Oberbürgermeister Manuel Just, „dass wir dieses Angebot ein weiteres Mal machen können“. Die kostenlosen Busfahrten seien nicht nur ökologisch sinnvoll. Auch die soziale Komponente sei nicht zu unterschätzen. So seien auch Menschen ohne eigenes Auto besser mobil. Außerdem trage der Frei-Bus auch zur Belebung der Innenstadt bei, soweit dies nach den Corona-Regeln zum jeweiligen Zeitpunkt möglich sei. „Das können Einzelhandel und Gastronomie in diesem schweren Jahr wahrlich gebrauchen“, erklärte der OB. Nichtsdestotrotz sei das Angebot auch die Chance, für eine bessere Auslastung des Busverkehrs im Raum Weinheim zu werben. Die Aktion wird zuvor in den Bussen auch mit Info-Flyern beworben.

INSERAT

Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen www.turmrestaurant.de

Quelle Stadt Weinheim