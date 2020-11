Mannheim – Ideen der Bürgerinnen und Bürger für den Mehrgenerationen-Spielplatz Rheinau gefragt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Mannheim plant im Mannheimer Stadtteil Rheinau auf der bestehenden Grün- und Spielanlage zwischen der Plankstadter Straße und der Karlsruher Straße eine inklusive Spiel- und Bewegungsanlage für Jung und Alt. Ab Herbst 2021 wird gebaut.

Das Beteiligungsverfahren läuft seit dem 28. Oktober 2020 und die ersten Nutzer*innen der Anlage sowie Anwohner*innen haben ihre Ideen bereits eingebracht. Deshalb hängt in vielen Rheinauer Einrichtungen ein entsprechender Plan aus. Eine Zeichnung zeigt eine erste Idee für verschiedene Bereiche der Anlage. Demnach könnte der Spielplatz folgende Elemente enthalten:

-§einladende und attraktive Eingangsbereiche als Treffpunkt-

-ein Kleinkinderspielbereich zur Schulung von Motorik und Sinneswahrnehmung-

-ein Wasserspielbereich

-eine große Freifläche zum Toben und Spielen

-Platz für Schulkinder zum Hangeln, Klettern und Balancieren

-ein Bereich für Jugendliche mit der Möglichkeit für Ballspiel und Sport

-ein Bewegungsbereich für alle mit Outdoor-Fitness-Geräten

-Ruhebereiche zum Treffen, Liegen und Sitzen

-die Erhaltung und Einbeziehung des Gemeinschaftsgartens

-die An- und Einbindung des AWO-Gebäudes sowie der angrenzenden Schule

-ein barrierefreier Zugang und die barrierefreie Nutzung der Anlage

-der Erhalt und die Erweiterung von Grünflächen

Die Bürgerinnen und Bürger sind jetzt gefragt und können bis zum 11. Dezember ihre Ideen und Anregungen einbringen: Wie sollten die Bereiche aussehen? Was sollte dort sein? Was darf nicht fehlen? Was wird nicht gebraucht? Was wäre noch wünschenswert? Aber auch freie Beiträge sind möglich.

Die Rückmeldung kann per E-Mai an buergerbeteiligung@mannheim.de erfolgen oder per Internet-Link unter: https://www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/dialoge/mehrgenerationen-spielplatz-plankstadter-strasse-rheinau#uip-1.

Wer sich persönlich melden möchte, kann das bei Quartiermanagerin Dr. Christiane Rudic, Tel: 0621 293 2715 oder per Mail: Christiane.rudic@maqua-ev.de tun.