Mainz – Pfizer und BioNTech geben Impfstoffkandidaten gegen COVID-19 bekannt

Mainz / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar / New York – Pfizer und BioNTech geben Impfstoffkandidaten gegen COVID-19 bekannt Erfolg in der ersten Zwischenanalyse aus Phase-3-Studie erzielt.

– In der ersten vorläufigen Wirksamkeitsanalyse wurde festgestellt, dass der Impfstoffkandidat bei der Verhinderung von COVID-19 bei Teilnehmern ohne Anzeichen einer vorherigen SARS-CoV-2-Infektion zu mehr als 90% wirksam ist.

– Die Analyse bewertete 94 bestätigte Fälle von COVID-19 bei Studienteilnehmern.

– An der Studie nahmen 43.538 Teilnehmer teil, von denen 42% unterschiedliche Hintergründe hatten und keine ernsthaften Sicherheitsbedenken festgestellt wurden. Sicherheits- und zusätzliche Wirksamkeitsdaten werden weiterhin gesammelt.

– Die Einreichung zur Genehmigung für den Notfall (EUA) bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) ist kurz nach Erreichen des erforderlichen Sicherheitsmeilensteins geplant, der derzeit in der dritten Novemberwoche erwartet wird.

– Die klinische Studie soll bis zur endgültigen Analyse in 164 bestätigten Fällen fortgesetzt werden, um weitere Daten zu sammeln und die Leistung des Impfstoffkandidaten gegenüber anderen Studienendpunkten zu charakterisieren.

– Pfizer Inc. (NYSE: PFE) und BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) haben heute ihren Impfstoffkandidaten auf mRNA-Basis BNT162b2 gegen SARS-CoV-2 bekannt gegeben gegen COVID-19 bei Teilnehmern ohne vorherigen Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion, basierend auf der ersten vorläufigen Wirksamkeitsanalyse, die am 8. November 2020 von einem externen, unabhängigen Datenüberwachungsausschuss (DMC) aus der klinischen Phase-3-Studie durchgeführt wurde. Nach einem Gespräch mit der FDA haben die Unternehmen kürzlich beschlossen, die Zwischenanalyse mit 32 Fällen fallen zu lassen und die erste Zwischenanalyse mit mindestens 62 Fällen durchzuführen. Nach Abschluss dieser Diskussionen erreichte die auswertbare Fallzahl 94 und die DMC führte ihre erste Analyse aller Fälle durch.

Die Aufteilung des Falles zwischen geimpften Personen und Personen, die das Placebo erhalten haben, zeigt eine Impfwirksamkeitsrate von über 90% sieben Tage nach der zweiten Dosis. Dies bedeutet, dass der Schutz 28 Tage nach Beginn der Impfung erreicht wird, die aus einem 2-Dosis-Schema besteht. Im weiteren Verlauf der Studie kann der endgültige Prozentsatz der Impfstoffwirksamkeit variieren. Das DMC hat keine ernsthaften Sicherheitsbedenken gemeldet und empfiehlt, dass die Studie weiterhin wie geplant zusätzliche Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten sammelt. Die Daten werden mit den Aufsichtsbehörden weltweit besprochen.

„Heute ist ein großartiger Tag für Wissenschaft und Menschheit. Die ersten Ergebnisse unserer Phase-3-COVID-19-Impfstoffstudie liefern den ersten Beweis für die Fähigkeit unseres Impfstoffs, COVID-19 zu verhindern “, sagte Dr. Albert Bourla, Vorsitzender und CEO von Pfizer. „Wir erreichen diesen entscheidenden Meilenstein in unserem Impfstoffentwicklungsprogramm zu einer Zeit, in der die Welt ihn am dringendsten benötigt. Die Infektionsraten stellen neue Rekorde auf, Krankenhäuser stehen kurz vor Überkapazitäten und die Volkswirtschaften haben Probleme, wieder zu öffnen. Mit den heutigen Nachrichten sind wir der Bereitstellung eines dringend benötigten Durchbruchs für Menschen auf der ganzen Welt einen bedeutenden Schritt näher gekommen, um diese globale Gesundheitskrise zu beenden. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen zusätzliche Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit von Tausenden von Teilnehmern zu veröffentlichen. “

“Ich möchte den Tausenden von Menschen danken, die sich freiwillig zur Teilnahme an der klinischen Studie gemeldet haben, unseren akademischen Mitarbeitern und Forschern an den Studienorten sowie unseren Kollegen und Mitarbeitern auf der ganzen Welt, die ihre Zeit diesem entscheidenden Unterfangen widmen”, fügte Bourla hinzu . “Ohne das enorme Engagement aller Beteiligten hätten wir nicht so weit kommen können.”

„Die erste Zwischenanalyse unserer globalen Phase-3-Studie liefert Hinweise darauf, dass ein Impfstoff COVID-19 wirksam verhindern kann. Dies ist ein Sieg für Innovation, Wissenschaft und eine globale Zusammenarbeit “, sagte Prof. Ugur Sahin, Mitbegründer und CEO von BioNTech.„Als wir uns vor 10 Monaten auf diese Reise begaben, wollten wir dies erreichen. Gerade heute, während wir uns alle mitten in einer zweiten Welle befinden und viele von uns im Stillstand sind, wissen wir noch mehr zu schätzen, wie wichtig dieser Meilenstein auf unserem Weg zur Beendigung dieser Pandemie ist und dass wir alle wieder ein Gefühl der Normalität erlangen. Wir werden weiterhin weitere Daten sammeln, da sich die Studie weiterhin für eine endgültige Analyse anmeldet, die geplant ist, wenn insgesamt 164 bestätigte COVID-19-Fälle aufgetreten sind. Ich möchte mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, diese wichtige Leistung zu ermöglichen. “

Die klinische Phase-3-Studie mit BNT162b2 begann am 27. Juli und umfasste bisher 43.538 Teilnehmer, von denen 38.955 bis zum 8. November 2020 eine zweite Dosis des Impfstoffkandidaten erhalten haben. Ungefähr 42% der globalen Teilnehmer und 30% der US-Teilnehmer haben rassisch und ethnisch unterschiedliche Hintergründe. Die Studie wird weiterhin eingeschrieben und voraussichtlich bis zur endgültigen Analyse fortgesetzt, wenn insgesamt 164 bestätigte COVID-19-Fälle aufgetreten sind. In der Studie wird auch das Potenzial des Impfstoffkandidaten bewertet, Schutz gegen COVID-19 bei Personen zu bieten, die zuvor SARS-CoV-2 ausgesetzt waren, sowie die Impfprävention gegen schwere COVID-19-Erkrankungen. Zusätzlich zu den primären Wirksamkeitsendpunkten, die bestätigte COVID-19-Fälle bewerten, die sieben Tage nach der zweiten Dosis auftreten, umfasst die endgültige Analyse nun Folgendes:Mit der Genehmigung der FDA wurden neue sekundäre Endpunkte zur Bewertung der Wirksamkeit anhand von Fällen erstellt, die ebenfalls 14 Tage nach der zweiten Dosis auftreten. Die Unternehmen sind der Ansicht, dass die Hinzufügung dieser sekundären Endpunkte dazu beitragen wird, die Daten in allen COVID-19-Impfstoffstudien abzugleichen und versuchsübergreifende Erkenntnisse und Vergleiche zwischen diesen neuartigen Impfstoffplattformen zu ermöglichen. Die Unternehmen haben eine aktualisierte Version des Studienprotokolls unter veröffentlichthttps://www.pfizer.com/science/coronavirus .

Pfizer und BioNTech sammeln weiterhin Sicherheitsdaten und schätzen derzeit, dass ein Median von zwei Monaten Sicherheitsdaten nach der zweiten (und letzten) Dosis des Impfstoffkandidaten vorliegt – die Menge an Sicherheitsdaten, die von der FDA in ihren Leitlinien für den potenziellen Notfall verwendet wurden Autorisierung – wird in der dritten Novemberwoche verfügbar sein. Darüber hinaus werden die Teilnehmer nach ihrer zweiten Dosis noch zwei Jahre lang auf langfristigen Schutz und Sicherheit überwacht.

Zusammen mit den Wirksamkeitsdaten aus der klinischen Studie arbeiten Pfizer und BioNTech daran, die erforderlichen Sicherheits- und Herstellungsdaten vorzubereiten, die der FDA vorgelegt werden müssen, um die Sicherheit und Qualität des hergestellten Impfstoffprodukts nachzuweisen. Basierend auf Angebotsprognosen erwarten wir, bis 2020 weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoffdosen zu liefern und bis 2021 bis zu 1,3 Milliarden Dosen herzustellen. Pfizer und BioNTech planen, Daten aus der vollständigen Phase-3-Studie zur wissenschaftlichen Veröffentlichung durch Fachkollegen einzureichen.

