Ludwigshafen -Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw in der Saarlandstraße

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In ganz Deutschland wird zum Volkstrauertag, Sonntag, 15. November 2020, der Opfer von Gewaltherrschaft und Kriegen gedacht. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wurden die meisten Gedenkveranstaltungen in Heidelberg abgesagt. In drei Stadtteilen finden nach aktuellem Stand noch Feierlichkeiten unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Vorgaben statt: INSERAT Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen www.turmrestaurant.de ... Mehr lesen »