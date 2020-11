Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERAT Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen www.turmrestaurant.de Vandalen haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (06./07.11.2020) auf dem Trimm-dich-Pfad in der Sternallee gehaust. Wie sich herausstellte, wurden zwei Verkehrszeichen weggerissen sowie ein Mülleimer demontiert, der Sockel samt Betonfundament aus dem Boden gezogen und Papierkorbinhalt auf der Anlage verteilt. Beide Verkehrszeichen und ... Mehr lesen »