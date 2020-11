Ludwigshafen – Alternativprogramm nach Absage des landesweiten Bewegungstages

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Aufgrund steigender Inzidenzzahlen der vergangenen Wochen und der damit verbundenen Einschränkungen im öffentlichen Leben musste auch der geplante landesweite „Bewegungstag“ der Initiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ am 14. November abgesagt werden. Damit die Rheinland-Pfälzer dennoch fit und in Bewegung bleiben, hält die Initiative einige coronakonforme Bewegungsangebote zum Mitmachen bereit. Angepasst an die derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregeln werden auch einige Ludwigshafener Vereine Angebote präsentieren.

Kinder von Familie in Bewegung e. V., der KTS Brückweg und weitere private Künstler haben in den vergangenen Wochen die Ludwigshafener Bewegungssteine, die stadtweit ausgelegt und ab 14. November gesucht werden können, liebevoll gestaltet. Zu finden sind die Ludwigshafener Bewegungssteine beispielsweise im Ebertpark, im Maudacher Bruch, auf der Parkinsel, im Stadtteil Süd und in Rheingönheim. Wer einen Bewegungsstein findet, kann ihn mitnehmen oder an einer anderen Stelle wieder auslegen. Gefundene Steine können auf Facebook oder Instagram mit #Bewegungssteine oder @Bewegungssteine gepostet werden. Wie Beate Eisensteck, Erste Vorsitzende und Geschäftsführerin von Familie in Bewegung e.V., informiert, werde der Verein ein Bewegungspaket für die ganze Familie für Zuhause zusammenstellen. Dieses kann – solange der Vorrat reicht – am 14. November von 10 bis 12 Uhr in der Geschäftsstelle von Familien in Bewegung e.V., Rheinallee 3, abgeholt werden. Informationen unter www.familie-in-bewegung.de

Die Wald- und Wiesenfreunde 2010 Ludwigshafen laden ganzjährig zum Letterboxing, eine Art Schatzsuche, ein. Dieses Angebot kann individuell und privat in Eigenregie durchgehend flexibel genutzt werden. Wer am 14. November die Letterbox sucht und findet, kann einen von den Wald- und Wiesenfreunden ausgelobten Preis gewinnen. Informationen und den Clue (eine Art Schatzkarte) gibt es unter www.waldundwiesenfreunde2010.de

Zudem ruft die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ dazu auf, sogenannte „Bewegungsminuten“ zu sammeln, um individuelle Bewegung in den Alltag eines jeden einzelnen zu integrieren. Bis 31. Dezember 2020 können Bürger aus dem ganzen Bundesland daran teilnehmen. Ob jung oder alt, jede Person kann mitmachen und seine persönlichen Minuten sammeln. Egal ob gemütliches Spazieren, Joggen, Radfahren oder Home-Workout, jede Minute zählt. Die gesammelten „Bewegungsminuten“ können – gerne auch mit einem Foto – auf der Webseite land-in-bewegung.rlp.de oder per E-Mail an Rheinland-Pfalz-Land-in- Bewegung@mdi.rlp.de (Betreff: „Bewegungsminuten“) gemeldet werden und werden im Anschluss veröffentlicht. Welcher Landkreis bzw. welche kreisfreie Stadt sammelt die meisten Bewegungsminuten? Unter allen Teilnehmern verlost die Landesinitiative Preise.

Weitere Informationen unter: www.land-in-bewegung.rlp.de oder bei Saskia Helfenfinger-Jeck (Bewegungsmanagerin für Ludwigshafen), s.helfenfinger-jeck@lsb-rlp.de oder 01522 1948582