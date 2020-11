Hockenheim – Wählerverzeichnis im Rathaus

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Vorbereitungen für die Jugendgemeinderatswahl in Hockenheim laufen auf Hochtouren. Sie umfassen auch die Auslage des Wählerverzeichnisses für die Jugendgemeinderatswahl. Dieses Wählerverzeichnis liegt ab morgen (Dienstag, 10. November) an der Zentrale im Rathaus aus. Jeder Wahlberechtigte kann dort bis Montag, 16. November, die eigenen Daten einsehen. Sie haben auch die Möglichkeit innerhalb der Auslegungsfrist die Berichtigung der Daten zu beantragen, wenn sie unrichtig oder unvollständig sind. An der ursprünglich kommunizierten Auslage im Jugendzentrum am Aquadrom kann Corona bedingt nicht festgehalten werden.

Die nächste Jugendgemeinderatswahl findet vom 30. November bis 5. Dezember statt. Gewählt werden zwölf Jugendgemeinderäte. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wählbar und wahlberechtigt sind alle Hockenheimer Jugendlichen, die am 6. Dezember mindestens 14 Jahre, aber noch nicht 22 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten mit Hauptwohnsitz in Hockenheim gemeldet sind.