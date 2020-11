Heidelberg – Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag am 15. November

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In ganz Deutschland wird zum Volkstrauertag, Sonntag, 15. November 2020, der Opfer von Gewaltherrschaft und Kriegen gedacht. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie wurden die meisten Gedenkveranstaltungen in Heidelberg abgesagt. In drei Stadtteilen finden nach aktuellem Stand noch Feierlichkeiten unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Vorgaben statt:

INSERAT

Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen www.turmrestaurant.de

Pfaffengrund: Kranzniederlegung des Stadtteilvereins Pfaffengrund am Samstag, 14. November 2020, um 15 Uhr am Gedenkstein an der Evangelischen Auferstehungskirche, Obere Rödt 11

Rohrbach: Die Rohrbacher Gedenkveranstaltung findet nicht öffentlich statt; ein Video der Kranzniederlegung wird auf der Facebook-Seite des Stadtteilvereins unter

de-de.facebook.com/stadtteilverein.rohrbach veröffentlicht

Wieblingen: Feierstunde des Stadtteilvereins Wieblingen am Sonntag, 15. November 2020, um 10 Uhr auf dem Vorplatz der katholischen Kirche St. Bartholomäus, Wallstraße 27