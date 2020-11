Heidelberg – Einladung zur virtuellen Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 16.30 Uhr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung zur virtuellen Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 12.11.2020, um 16:30 Uhr, Neuer Sitzungssaal, Zimmer 0.06, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg. Der Gemeinderat tagt in der Neue Aula der Universität Heidelberg.

Die entsprechenden Abstands- und Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie werden eingehalten. Es erfolgt eine Live-Übertragung für die Presse und eine begrenzte Anzahl von Bürger*innen in den Neuen Sitzungssaal. Das Tragen eines Mund-und Nasenschutzes ist erforderlich.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlichen Sitzungen

2 Fragestunde

3 Bericht des Bürgerbeauftragten Berichtszeitraum Juni 2019 bis Mai 2020

Informationsvorlage 0183/2020/IV

4 Öffentliche Vorstellung der Bewerberinnen/Bewerber und Wahl der/des Beigeordneten mit der Amtsbezeichnung “Bürgermeisterin/Bürgermeister” für das künftige Dezernat IV „Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit“ der Stadt Heidelberg

Beschlussvorlage 0260/2020/BV

5 Heidelberg Innovation Park (hip) – Freianlagen – Verhandlungsverfahren mit Lösungsvorschlag hier: Beauftragung des Büros Sinai / Berlin

Beschlussvorlage 0070/2020/BV

6 Planung Rheinstraße – Abschnitt zwischen Roeblingsstraße und Kirschgartenstraße

hier: Variantenentscheidung

Beschlussvorlage 0267/2020/BV

7 Sickingenstraße (Abschnitt zwischen Römerstraße und Im Bosseldorn)

hier: Zustimmung Vorentwurf

Beschlussvorlage 0268/2020/BV

8 Barrierefreier Ausbau Haltestelle Peterskirche Fahrtrichtung Westen – Vorentwurf

Beschlussvorlage 0283/2020/BV

9 Städtebaulicher Ideenwettbewerb ehemaliges Heidelberger Druckmaschinen- und

Stadtwerke- Areal an der Kurfürsten-Anlage

Hier: Zustimmung zum Entwurf des Auslobungstextes

Beschlussvorlage 0333/2020/BV

10 Zweckverband “Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet Heidelberg-Leimen”

Wahl der Vertreter/in und Stellvertreter/innen zur Verbandsversammlung

Beschlussvorlage 0353/2020/BV

11 Maßnahmen zum Klimaschutz im Rahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz und des

Klimaschutz-Aktionsplans

hier: Integration der Förderung von Photovoltaik-Anlagen in das bestehende

Förderprogramm

Rationelle Energieverwendung

Beschlussvorlage 0139/2020/BV

12 Ablehnung der Einführung des 365-Euro-Jahrestickets für die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs

Beschlussvorlage 0289/2020/BV

13 Heidelberger Wirtschaftsoffensive

hier: Digitale Plattform als virtueller Marktplatz

Beschlussvorlage 0323/2020/BV

14 Heidelberger Wirtschaftsoffensive – Status und Strategie

Informationsvorlage 0221/2020/IV

15 Straßen- und Platzbenennung im Bereich Rohrbach-Hospital

Beschlussvorlage 0294/2020/BV

16 Änderung der Gehwegreinigungsgebührensatzung

Beschlussvorlage 0346/2020/BV

17 Langfristige Planung für den Stadtwald Heidelberg: Forsteinrichtungsperiode 2020 bis 2029

Beschlussvorlage 0334/2020/BV

18 Entwicklung des Heidelberg-Pass + nach Anpassung der Einkommensgrenzen

Informationsvorlage 0200/2020/IV

19 Gutachten zur Beurteilung der Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes in Heidelberg

Informationsvorlage 0206/2020/IV

20 Maschineller Winterdienst im Stadtgebiet Heidelberg

Informationsvorlage 0197/2020/IV

21 Ersatzneubau einer Sporthalle an der Geschwister-Scholl-Schule

– Grundsatzbeschluss

– Vergabe der Architektenleistungen

Beschlussvorlage 0362/2020/BV

22 Hallenbelegungspläne im Internet

Informationsvorlage 0212/2020/IV

23 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Beteiligungsbericht 2019 der Stadt Heidelberg

Informationsvorlage 0198/2020/IV

24 Änderung der Geschäftsordnung des Gemeinderates

hier unter anderem:

Ältestenrat (zweite Stellvertretung) und Abstimmungsanlage

Beschlussvorlage 0344/2020/BV

25 Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78

Gemeindeordnung über 10.000 Euro

Beschlussvorlage 0357/2020/BV

26 Multimobilitätsapp für Heidelberg

Antrag 0027/2020/AN

Antragsteller: B’90/Grüne

Antragsdatum: 30.01.2020

26.1 Konzept für Sharing- und MaaS-Anbieter in Heidelberg

Antrag 0029/2020/AN

Antragsteller: B’90/Grüne

Antragsdatum: 30.01.2020

26.2 “Konzept für Sharing- und MaaS-Anbieter in Heidelberg” und “Multimobilitätsapp für Heidelberg”

Informationsvorlage 0080/2020/IV

27 Integrierte Standortsuche

Antrag 0113/2019/AN

Antragsteller: B’90/Grüne, Bunte Linke, Stadtrat Butt, GAL

Antragsdatum: 05.12.2019

27.1 Integrierte Standortsuche und Fortschreibung Modell Räumliche Ordnung

Informationsvorlage 0076/2020/IV

28 Offenhaltung der Mönchgasse für den Anliegerverkehr in der Altstadt

Parkhäuser P13 (und P12)

Antrag 0051/2020/AN

Antragsteller: FDP

Antragsdatum: 22.04.2020

28.1 Verkehrsführung in der Mönchgasse

Informationsvorlage 0161/2020/IV

29 Modellversuch Begrünung der Dächer der Haltestellen beziehungsweise Wartehäuschen des ÖPNV

Antrag 0067/2019/AN

Antragsteller: CDU

Antragsdatum: 22.07.2019

29.1 Begrünung der Dächer der Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs in Heidelberg

Informationsvorlage 0109/2020/IV

30 Ächtung des N*-Wortes

Antrag 0069/2020/AN

Antragsteller: DIE LINKE

Antragsdatum: 10.06.2020

30.1 Ächtung des N*-Wortes

Informationsvorlage 0193/2020/IV

31 Freiwillige Aufnahme von Geflüchteten vor dem Hintergrund des Brandes im Lager Moria

Antrag 0087/2020/AN

Antragsteller: DIE LINKE

Antragsdatum: 14.09.2020

31.1 Freiwillige Aufnahme von Geflüchteten vor dem Hintergrund des Brandes in Moria

Informationsvorlage 0224/2020/IV

32 Das Verbot der Nutzung von Heizstrahlern für die Außenbewirtschaftung soll vorübergehend

(bis zum Ende der Pandemie) aufgehoben werden. Den genauen Zeitpunkt legt der

Gemeinderat fest.

Antrag 0089/2020/AN

Antragsteller: HD’er, CDU

Antragsdatum: 15.09.2020

33 Antrag für ein “Städtisches Bündnis für Arbeit” in Heidelberg

Antrag 0032/2020/AN

Antragsteller: CDU

Antragsdatum: 03.02.2020

33.1 Städtisches Bündnis für Arbeit

Informationsvorlage 0218/2020/IV

34 Einfluss der Corona-Pandemie auf den Heidelberger Arbeitsmarkt

Hinzuziehung von Herrn Klaus Pawlowski, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur

für Arbeit Heidelberg zur ersten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Wissenschaft

am 04.11.2020

Antrag 0071/2020/AN

Antragsteller: SPD

Antragsdatum: 08.07.2020

34.1 Einfluss der Corona-Pandemie auf den Heidelberger Arbeitsmarkt

Informationsvorlage 0220/2020/IV

35 Unterzeichnung des ICAN-Städteappells für den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen

Antrag 0080/2020/AN

Antragsteller: Bunte Linke, DIE LINKE, GAL, B’90/Grüne

Antragsdatum: 27.08.2020

36 Effiziente und nachhaltige Bauflächennutzung

Antrag 0097/2020/AN

Antragsteller: B’90/Grüne

Antragsdatum: 29.09.2020

37 Antrag auf Einführung eines Existenzgründer/-innen-Preises

Antrag 0103/2020/AN

Antragsteller: CDU

Antragsdatum: 05.10.2020

38 Umsetzung der im Bericht zur sozialen Lage empfohlenen Maßnahmen

Antrag 0105/2020/AN

Antragsteller: DIE LINKE

Antragsdatum: 20.10.2020

39 Heidelberg zeigt Flagge als Rainbow City

Antrag 0107/2020/AN

Antragsteller: SPD, Die PARTEI, DIE LINKE

Antragsdatum: 26.10.2020

40 Verbindliche interkommunale Kooperationsform für PHV & Airfield

Antrag 0108/2020/AN

Antragsteller: SPD

Antragsdatum: 26.10.2020

41 Unterbindung zunehmender Verstöße gegen Rechtsvorschriften im landwirtschaftlichen

Bereich

Antrag 0113/2020/AN

Antragsteller: CDU und HD’er

Antragsdatum: 27.10.2020

42 Evaluation der Nutzung von Leih-E-Scootern

Antrag 0114/2020/AN

Antragsteller: HD’er

Antragsdatum: 27.10.2020

43 Nachhaltiges Bauen

Antrag 0115/2020/AN

Antragsteller: B’90/Grüne

Antragsdatum: 29.10.2020

44 Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer*innen im Pfaffengrund

Antrag 0116/2020/AN

Antragsteller: B’90/Grüne

Antragsdatum: 29.10.2020

45 Aufstellung der Daten zu Außerhaus-Verpflegungen

Antrag 0117/2020/AN

Antragsteller: B’90/Grüne

Antragsdatum: 30.10.2020

46 Externe Mitglieder für den Ausschuss für Wirtschaft und Wissenschaft (AWW)

Antrag 0118/2020/AN

Antragsteller: B’90/Grüne

Antragsdatum: 30.10.2020

47 Radanbindung Boxberg und Emmertsgrund

Antrag 0119/2020/AN

Antragsteller: B’90/Grüne

Antragsdatum: 02.11.2020

48 Erbbaurecht

Antrag 0120/2020/AN

Antragsteller: SPD, B’90/Grüne, DIE LINKE, GAL und Bunte Linke

Antragsdatum: 03.11.2020

49 Wohnbaufonds

Antrag 0121/2020/AN

Antragsteller: SPD

Antragsdatum: 03.11.2020

50 GGH berichtet zur Strategie für die kommende Dekade

Antrag 0122/2020/AN

Antragsteller: SPD

Antragsdatum: 03.11.2020

51 Heidelbergs Clublandschaft wiederaufbauen!

Antrag 0123/2020/AN

Antragsteller: B’90/Grüne

Antragsdatum: 03.11.2020

52 Sachstand Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum Stallungen

Antrag 0124/2020/AN

Antragsteller: B’90/Grüne

Antragsdatum: 03.11.2020

53 Fragezeit

54 Offenlagen

54.1 Bezirksbeirat Rohrbach – Ausscheiden von Frau Linda Behrisch und Nachrücken von Herrn Rüdiger Bresien

Offenlage 0015/2020/OF

54.2 Bezirksbeirat Wieblingen- Ausscheiden von Frau Marie Elisabeth Müller und Nachrücken von Herrn Dennis Röhner

Offenlage 0016/2020/OF

54.3 Bezirksbeirat Neuenheim

Ausscheiden von Frau Viktoria Fahrenkamp und Nachrücken von Herrn Fabian Giese

Offenlage 0017/2020/OF

Nicht öffentliche Sitzung

1-5 VERTRAULICHE Tagesordnungspunkte