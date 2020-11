Rhein-Pfalz-Kreis – 89-jährige erkennt Betrugsversuch in Dannstadt-Schauernheim

Dannstadt-Schauernheim / Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

Am Freitag, 06.11.2020, gegen 13:00 Uhr, erhielt eine 89-jährige in Dannstadt-Schauernheim einen Anruf von einem Mann, welcher vorgab, ihr Enkel zu sein. Der Anrufer bat die Seniorin um Hilfe, worauf das Gespräch von einem anderen Mann übernommen wurde, der sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser erklärte, dass der angebliche Enkel einen Verkehrsunfall gehabt habe und erst gegen Bezahlung einer Kaution wieder freikommen werde. Die Angerufene erkannte jedoch die Betrugsmasche, beendete das Gespräch und wandte sich an ihre Schwiegertochter, welche die -echte- Polizeiinspektion Schifferstadt informierte. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dazu, sich bei verdächtigen Anrufen stets so umsichtig zu verhalten und im Zweifel selbst bei der nächstgelegenen Dienststelle anzurufen.