Ludwigshafen – Oggersheim – Einbruch in Modeboutique in der Schillerstraße

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) INSERAT Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen www.turmrestaurant.de Am gestrigen Samstag um 10:40 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in Frankenthal ein Taschendiebstahl. In einem unbemerkten Moment gelang es dem Täter die Geldbörse samt 70 Euro Bargeld einer Passantin aus dem Einkaufskorb zu stehlen. Nur etwa eine Stunde später wurde einer weiteren Geschädigten ... Mehr lesen »