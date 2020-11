Ludwigshafen – Die außerordentliche Wirtschaftshilfe für Gastronomie und Hotellerie ist zum Teil existenzgefährdend und muss nachjustiert werden

Ludwigshafen / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die außerordentliche Wirtschaftshilfe November 2020 für Unternehmen aus der Gastronomie und Hotellerie geht an einigen Unternehmen vorbei und ist zum Teil Existenzgefährdend! Betroffen sind Unternehmen, welche sich in der Pandemie-Zeit vergrößert haben und Arbeitsplätze geschaffen haben!

Diese fallen aus der Förderung. Es geht um die Existenz dieser Unternehmen und um den Fortbestand der Arbeitsplätze!

Weitere Informationen in diesem Video:

Möchten Sie detaillierte Informationen mit genauen Erklärungen in einem PDF, wenden Sie sich an mich per E-Mail an marc@klosterruine.de

Stand der Information: 08.11.2020 auf Basis der gemeinsamen Pressemitteilung vom 05.11.2020 des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, sowie dem Bundesministerium der Finanzen.

Quelle: Marc Geldon