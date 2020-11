Ludwigshafen – Rund 65 Millionen Euro Corona-Hilfe für Unternehmen in Ludwigshafen, Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Rund 65 Millionen Euro Corona-Hilfe für Unternehmen in Ludwigshafen, Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis

Torbjörn Kartes verweist auf außerordentliche Wirtschaftshilfen des Bundes und Änderungen bei den KfW-Schnellkrediten

Die staatliche KfW-Bankengruppe unterstützt finanziell seit Beginn der Corona-Pandemie etliche Wirtschaftsunternehmen im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal. Der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes teilt mit, dass für Unternehmen in Ludwigshafen, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis Kredite in Höhe von ca. 65 Millionen Euro genehmigt wurden, davon neun Millionen Euro in Frankenthal, knapp 31 Millionen Euro in Ludwigshafen und 25 Millionen Euro im Kreis. Bundesweit wurden bisher 90.000 Kreditanträge gestellt. Die KfW hat Zusagen im Gesamtvolumen von 45,4 Milliarden Euro gemacht. „Die Lage vieler Betriebe in Ludwigshafen, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis ist wegen der Coronakrise sehr angespannt. Dass der Bund helfend zur Seite steht, zeigt sich unter anderem daran, wie viele Unternehmen bislang finanzielle Unterstützung aus den KfW-Corona Hilfskrediten bekommen haben“, so Kartes.

Weitere Hilfen wurden gerade im Rahmen der außerordentlichen Wirtschaftshilfen auf den Weg gebracht, die Bundesminister Peter Altmaier vorgestellt hat. Neben Soforthilfen für Betriebe, die von den Schließungen im November betroffen sind und die bis zu 75 Prozent ihrer Einnahmen aus dem November des Vorjahres erstattet bekommen, betrifft dies auch die KfW-Schnellkredit. Diese werden nun auch für Soloselbständige und Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten geöffnet. Die Unternehmen können ihn über ihre Hausbanken in einer Höhe von bis zu 300.000 Euro beantragen, abhängig vom im Jahr 2019 erzielten Umsatz. Der Bund übernimmt dafür das vollständige Risiko und stellt die Hausbanken von der Haftung frei. „Bedauerlicherweise ist es absehbar, dass einige Wirtschaftsbereiche auch in den kommenden Monaten noch unter Einschränkungen ihres Geschäftsbetriebes leiden werden“, so Kartes. Umso wichtiger seien die verschiedenen Kredite und nicht zurückzahlbaren Hilfen.

