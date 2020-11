Ludwigshafen – CDU-Stadtratsfraktion: Schulen leisten hervorragende Arbeit

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Schulen reagieren auf die stark steigenden Infektionszahlen, z.B. müssen Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen seit Montag auch im Unterricht eine Maske tragen. „An oberster Stelle steht der Schutz der Gesundheit aller am Schulleben beteiligten“, sagen Marion Schneid, CDU-Landtagsabgeordnete, und Daniel Beiner,schulpolitischer Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion in Ludwigshafen.

„In der aktuellen Situation an unseren Schulen, bei der es sowohl um das Durchführen von Präsenzunterricht als auch um die Einhaltung der Hygienekonzepte und um den Gesundheitsschutz aller Beteiligten geht, leisten unsere Schule hervorragende Arbeit“, so Daniel Beiner. „Die Erarbeitung und Durchsetzung der unterschiedlichen Konzeptionen

hinter den Kulissen kostet eine Menge Nerven, Zeit und Energie. Den Schulleitungen, Verwaltungskräften, Lehrerkollegien und Elternbeiräten gebührt ein großes Lob und Dankeschön für diese außergewöhnliche Arbeit in ungewöhnlichen und unkalkulierbaren Zeiten.“

„Als Unterstützung für die gute Arbeit vor Ort wünsche ich mir von der Landesregierung einen klaren Kompass, der Einheitlichkeit und Verlässlichkeit schafft. Sei es beispielsweise in Bezug auf Lüftungskonzepte und Filtersysteme, Schülertransporte, der Situation gerecht werdende Lehrplananpassungen, eine Lösung für Risikogruppen und Vertretungsbedarfeoder angepasste und variable Regelungen für Heimunterricht, Notengebung, Zeugnisse

und Abschlussprüfungen“, ergänzt Marion Schneid.

