Ludwigshafen – „BiZ & Donna“ digital: Existenzgründung – Mit Sicherheit selbstständig

Der erfolgreiche Start in die Selbstständigkeit gelingt, wenn einer zündenden Ge-schäftsidee und der persönlichen Motivation eine fundierte Planung vorausgeht. Diese beinhaltet beispielsweise die Erstellung eines Businessplans, die Kontaktauf-nahme zu Beratungsstellen und Netzwerken sowie eventuell die Beantragung von Leistungen zur Existenzgründung. Ein weiteres wichtiges Thema bei der Vorberei-tung der Selbstständigkeit, egal ob im Haupt- oder Nebenerwerb, ist die persönliche soziale Absicherung bei Krankheit, Unfall und Alter.

Wie man erfolgreich sein eigenes Unternehmen gründet, weiß Ruth Franziska Fraun-dorfer. Die erfahrene Gründungs- und Unternehmensberaterin erklärt am Mittwoch, 18. November, von 9 bis 10.30 Uhr in ihrem „BiZ & Donna“-Vortrag „Existenzgrün-dung – Mit Sicherheit selbstständig“ Interessierten wichtige Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Der Vortrag findet digital statt und klärt unter anderem fol-gende Fragen:

. Bringe ich die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen mit?

. Wo finde ich Rat und Unterstützung?

. Welche Gründungsformen gibt es?

. Wie lässt sich die Geschäftsidee finanzieren?

Die Veranstaltung ist kostenlos. Für die Teilnahme wird ein internetfähiges Gerät benötigt. Interessierte können sich bis 13. November per E-Mail anmelden:

Ludwigshafen.BCA@arbeitsagentur.de

Die Zugangsdaten zur virtuellen Vortragsplattform erhalten die Teilnehmenden mit der Anmeldebestätigung.