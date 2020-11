Landau – Betrüger unterwegs?

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERAT Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen www.turmrestaurant.de Die Polizei Landau warnt vor eventuellen Betrügern, die am Freitag im Stadtgebiet Landau und Umgebung unterwegs waren. Die Tatverdächtigen waren mit einem PKW mit britischem Kennzeichen unterwegs und haben spontane Hof- und Dachreinigungen angeboten. In gleichgelagerten Fällen aus der Vergangenheit standen die durchgeführten Arbeiten ... Mehr lesen »