Heidelberg – Neu in der Stadtbücherei: „Filmfriend“ – Digitales Streaming-Angebot für echte Filmfreunde

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab sofort haben alle Büchereinutzerinnen und -nutzer mit gültiger Stadtbücherei- oder Metropolcard kostenlos Online-Zugang zu mehr als 2.000 Filmen und Serien. Das Angebot umfasst vor allem deutsche Filme, internationales Arthouse-Kino, anspruchsvolle Dokumentationen und sorgfältig ausgewählte Kinderfilme und unterscheidet sich damit deutlich von gängigen Streaming-Portalen. Täglich kommen Neuheiten hinzu. Die Filme sind ständig verfügbar und können von beliebig vielen Filmfreunden gleichzeitig gestreamt werden. Es findet eine automatische FSK-Überprüfung statt, sodass auch Kinder das Filmangebot nutzen können.

Und so geht es zu den Filmen: auf die Homepage der Stadtbücherei gehen, den Link zu Filmfriend anklicken und dann mit Nummer und Passwort der Büchereicard oder Metropolcard anmelden. Gestreamt werden kann mit einer guten Internetverbindung am PC/Mac, am Tablet oder Smartphone, einigen TV-Geräten oder über die „Filmfriend-App“. Die Filme können sogar für maximal 30 Tage heruntergeladen und anschließend auch ohne bestehende Internetverbindung angeschaut werden.

Das in Potsdam-Babelsberg ansässige Portal legt großen Wert auf ein redaktionell betreutes und kuratiertes Filmangebot. Zusätzlich erhalten die Büchereinutzer Hintergrundinformationen zu den Filmschaffenden und zu verschiedenen Schwerpunktthemen aus der Filmbranche. Der Plattform „Filmfriend“ sind mittlerweile mehr als 140 Bibliotheken angeschlossen, seit

1. November 2020 auch die Stadtbücherei Heidelberg. Die Stadtbücherei möchte damit ihren Kunden ein weiteres attraktives digitales Angebot machen, das auch in Zeiten der Corona-Pandemie sicher vom heimischen Sofa aus zu nutzen ist.

Mehr Infos online unter www.heidelberg-stadtbuecherei.de/1631709.html.