Heidelberg – Haushalt 2021/22: Beratungen im Gemeinderat starten im März! Verabschiedung des Doppelhaushaltes im Juni 2021 geplant

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Corona-Krise führt zu erheblichen Belastungen des Haushaltes der Stadt Heidelberg. Dadurch wurde die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes für 2020 nötig. Der Gemeinderat hat diesen in seiner Sitzung Anfang Oktober beschlossen. Die Beratungen für den neuen Doppelhaushalt 2021/22 mussten unter diesen Voraussetzungen in das kommende Jahr verschoben werden: Die Einbringung des Haushaltsplanentwurfes durch die Stadtverwaltung in den Gemeinderat ist am 18. März 2021 geplant, die Verabschiedung des Doppelhaushaltes durch den Gemeinderat am 24. Juni 2021.

Die wichtigsten Termine der Haushaltsberatungen 2021/22:

18. März 2021: Einbringung des Haushaltsplanentwurfes durch die Stadtverwaltung in den Gemeinderat

19. März bis 16. April 2021: Bürgerinnen und Bürger können online Anregungen einbringen

6. Mai 2021: Einbringung der Änderungsanträge durch die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte

20. Mai 2021: Erste Beratung der Änderungsanträge im Haupt- und Finanzausschuss

10. Juni 2021: Gemeinderatsklausur zu den Änderungsanträgen

16. Juni 2021: Zweite Beratung der Änderungsanträge im Haupt- und Finanzausschuss

24. Juni 2021: Verabschiedung des Haushaltsplans 2021/22 durch den Gemeinderat

Ergänzend: Weitere Information zum Haushalt der Stadt Heidelberg gibt es online unter www.heidelberg.de/haushalt. Neben einem Erklärvideo finden Interessierte dort unter anderem eine Broschüre zu den Leistungen der Stadt Heidelberg im Doppelhaushalt 2019/20.