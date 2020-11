Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, den 10. November 2020, ist die Einfahrt des Parkhauses am Friedrich-Ebert-Platz (P10) in der Heidelberger Altstadt zwischen 10 und 12 Uhr gesperrt. Grund sind Erneuerungsarbeiten des Bodenbelags vor der Schranke. Die Ausfahrt ist jederzeit passierbar.

INSERAT

Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen www.turmrestaurant.de

Die Stadtwerke Heidelberg Garagen bitten um Verständnis.