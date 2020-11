Schifferstadt – Neuer Fahrplan – Ruftaxi fährt häufiger

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit neuem Fahrplan und deutlich mehr Fahrten macht die Stadt das Ruftaxiangebot attraktiver und kundenfreundlicher. Neu ist ein fester Halbstundentakt unter der Woche; am Wochenende und an Feiertagen wird im Stundentakt gefahren. Die Fahrten werden damit nahezu verdoppelt, die Abfahrts- bzw. Ankunftszeiten an den jeweiligen Haltestellen sind leicht zu merken und der Fahrplan ist besser lesbar. Dazu kommen fünf neue Haltestellen: Ziegeleistraße, Kestenbergerweg/ Maxburgstraße, Waldfesthalle, Rudolf-Diesel-Straße und Gottlieb-Daimler-Straße. Die Haltestelle in der Bleichstraße entfällt, da das Gebiet über die beiden Haltestellen Mutterstadter und Danziger Straße bereits gut erschlossen ist. Auch Speyer-Fahrten werden nun häufiger und regelmäßiger angeboten, allerdings weiterhin ausschließlich in der Nacht, wenn keine S-Bahn mehr fährt.

INSERAT

Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen www.turmrestaurant.de

In den nächsten Tagen müssen noch die neuen Haltestellen gekennzeichnet und der aktualisierte Fahrplan in die Fahrplanauskunft des VRN eingepflegt werden. Die Organisatoren innerhalb der Stadtverwaltung freuen sich aber bereits jetzt darauf, diesen verbesserten Service anbieten zu können, heißt es aus dem Rathaus. Alle Informationen rund um das Ruftaxi Schifferstadt sind unter dem Direktlink https://www.schifferstadt.de/leben/nahverkehr/ruftaxi/ zu finden. Für telefonische Vorbestellungen spätestens eine Stunde vor Abfahrt, ist das Ruftaxi unter 06235 / 44466 erreichbar.