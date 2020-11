Schifferstadt – Kreuzplatz: Straßenbauarbeiten in der Hauptstraße

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Straßenbauarbeiten in der, zwischen Brunnen- und der Sandgasse gesperrten Hauptstraße haben begonnen. Während der östliche Gehweg hergestellt wird, werden Fußgänger teilweise auf die Schotterfläche der Straße umgeleitet. Das Bau-Team bittet all diejenigen, für die das problemlos möglich ist, über den neu hergestellten Teil der Speyerer Straße zu gehen. Zwei der an die Hauptstraße angrenzenden Pflanzbeete auf dem Kreuzplatz werden aufgrund des geringen Baumabstandes verbreitert. Da die Arbeiten am Brunnenschacht noch andauern, wartet die bereits gelieferte Pergola vorläufig im städtischen Bauhof auf ihren Einsatz. Die Stadtverwaltung dankt allen Anwohnern sowie den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis angesichts der mit den Bauarbeiten einhergehenden Herausforderungen.

