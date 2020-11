Ludwigshafen – Zeugenaufruf – Geisterfahrer auf L 523

Kleinkarlbach/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mehrere Anwohner teilen am 06.11.2020, 05:20 Uhr, über Notruf mit, dass hohe Flammen aus dem Dach der Firma schlagen würden. Ein Security Mitarbeiter vor Ort gab an, dass sich zwischen zwei Gebäuden ein Gang befindet in welchem Holzpaletten brennen würden. Die Brandermittlungen durch das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Neustadt/Wstr. ergaben, dass das ... Mehr lesen »